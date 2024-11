Moraes atende pedido da defesa e autoriza ida de Anderson Torres ao velório da mãe

Há uma semana, Moraes havia flexibilizado as medidas para que Torres pudesse acompanhar o tratamento médico da mãe. Ele, que usa tornozeleira eletrônica, passou a poder passar as noites e os fins de semana na casa dos pais ou no hospital em que a mãe esteve internada.

Na decisão, o ex-secretário poderá permanecer no cemitério no tempo estritamente necessário para a cerimônia. Apesar da autorização, Moraes destacou que as flexibilizações foram concedidas em caráter provisório, sem dispensá-lo do cumprimento das demais medidas cautelares impostas.

Torres foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Ele é investigado por suposto envolvimento nos ataques golpistas aos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, atuava como secretário de Segurança Pública do DF.

A suspeita é de que Torres tenha sido omisso e conivente com os ataques. No dia dos atos antidemocráticos, ele estava nos Estados Unidos. O ex-ministro chegou a ser preso, por decisão de Moraes, mas recebeu liberdade provisória em maio do ano passado, com a imposição de medidas cautelares.