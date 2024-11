Radialista preso por tentativa de golpe quebra tornozeleira e ataca Moraes; veja vídeo

Saldanha diz que retirou o aparelho porque ela estava “cozinhando” sua perna. “Estava fervendo e eu não estava aguentando”.

Em seguida, ele xinga Alexandre de Moraes com palavrões: “Tu deveria era criar vergonha na cara e aprender a virar homem, rapaz", disse. “A diferença de mim para o senhor (Moraes) é que o senhor é vagabundo”. "O senhor é safado (...) Estado de Direito é o c* do senhor. O senhor pega essa tornozeleira, abre seu c* e enfia dentro, rapaz".

A publicação, possivelmente, resulta do mandado de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes no último domingo, 24, porque ele teria infringido as medidas cautelares impostas a ele, tais como deixar a bateria da tornozeleira se esgotar e ultrapassar o perímetro delimitado pelo Supremo.