Pacheco: combinação de PL dos supersalários e reestruturação da carreira é uma boa concertação

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a limitação de penduricalhos que permitem algumas categorias do funcionalismo a ter salários acima do teto mensal para servidores da administração federal - hoje em R$ 44 mil. Para ele, a combinação de um projeto de lei já em tramitação no Congresso para estabelecer limites aos chamados "Supersalários" e a proposta de reestruturação de carreiras em tratativa no governo federal são medidas complementares.

"A combinação de PL dos Supersalários e reestruturação da carreira é uma boa concertação. É muito importante combater supersalários, combater excessos. Não se pode romper o teto (limite salário no funcionalismo)", declarou Pacheco.