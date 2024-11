Glauber Braga abrirá mão de comando de comissão e de testemunhas em processo de cassação

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) anunciou nesta quarta-feira, 27, que pretende deixar a presidência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. O parlamentar responde a um processo de cassação no Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro parlamentar.

O processo disciplinar foi aberto contra o parlamentar em abril, depois de um episódio em que ele expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados aos chutes. O Partido Novo, autor do processo, considerou que as condutas do psolista violam "as normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações". Em setembro, o Conselho de Ética aprovou, por 10 votos a 2, o parecer pela continuidade do processo.