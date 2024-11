Esperamos para próximos dias uma decisão do STF sobre emendas, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que espera para os próximos dias uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as emendas parlamentares. O mecanismo de envio de recursos às bases dos congressistas foi suspenso por uma liminar da Corte.

"Acredito que nos próximos dias tenha uma decisão do STF e que deve resolver essa questão. A expectativa nossa é essa. Seja com medidas adicionais, deliberadas pelo próprio STF, mas a gente acredita que agora em dezembro isso será ser resolvido", disse Rui Costa. Ele disse que o papel do governo era sancionar o projeto sobre o tema aprovado pelo Congresso, e que isso já foi feito.