O POVO NEws: Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de plano do golpe, diz PF; veja detalhes

Segundo investigadores da Polícia Federal (PF), Bolsonaro (PL) tinha conhecimento do esquema para assassinar Lula (PT) e Alckmin (PSB) e atuou de "forma direta e efetiva" no planejamento de um golpe de Estado em 2022.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição aborda as principais notícias do dia e os detalhes do inquérito da PF que colocam Bolsonaro no centro da trama golpista.

