Presidente da Câmara de cidade do PR mata vizinho a tiros

O presidente da Câmara Municipal de Castro (PR), cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Curitiba, Miguel Zahdi Neto (PSD), conhecido como Neto Fadel, matou a tiros o empresário Guilherme de Quadros Becher, seu vizinho, após uma discussão na noite da última quarta-feira, 20.

De acordo com a Polícia Civil, o desentendimento começou quando Becher foi até o portão de Fadel para reclamar do barulho das crianças que brincavam na casa do vereador, onde acontecia uma confraternização.