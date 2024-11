Advogado de Mauro Cid diz que Bolsonaro tinha conhecimento do plano de golpe

O advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Cezar Bitencourt, afirmou nesta sexta-feira, 22, que não é possível negar que Jair Bolsonaro sabia da movimentação para o golpe de Estado, porém, não se pode dizer que o ex-presidente tinha conhecimento do plano para executar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews.

"Olha o plano de golpe de Estado, nem sei se estava em curso, porque eu sei que havia uma turbulência, digamos assim, administrativa no governo, nas proximidades do governo. Claro que ele Jair Bolsonaro tinha conhecimento" sobre o golpe, afirmou Bitencourt, que disse não saber sobre qual tipo de plano de golpe se tratava. "Agora, tinha o interesse", afirmou, "no que estava acontecendo naqueles dias. O presidente sabia".