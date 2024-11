Morre aos 75 anos Flaviano Melo, ex-governador do Acre

O ex-governador do Acre e ex-prefeito de Rio Branco Flaviano Melo faleceu nesta quarta-feira, 20, aos 75 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 9 de novembro para tratar uma pneumonia.

O governador Gladson Cameli (PP) decretou um luto oficial de três dias no Estado. O velório do ex-governador ocorrerá a partir de sexta-feira, 22, no Palácio Rio Branco.