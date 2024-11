Mauro Cid chega ao STF para audiência com Moraes; acordo de delação está ameaçado

O tenente-coronel Mauro Cid chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes que relata os inquéritos no qual o militar figura como investigado. A audiência de Cid com Moraes nesta quinta-feira, 21, foi marcada para que ele esclareça "contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal".

A Polícia Federal (PF) informou em ofício ao STF que Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, descumpriu as cláusulas de seu acordo de delação premiada, abrindo brecha para uma eventual rescisão do pacto fechado no inquérito das milícias digitais.