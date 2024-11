O POVO News: PF revela plano de aliados de Bolsonaro para executar Lula, Alckmin e Moraes

Confira destaques da 2° edição do O POVO NEWS nesta terça-feira,19. Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 19. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda as principais informações sobre a operação da Polícia Federal Contragolpe, que investiga o plano para assassinar o presidente Lula. Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Federal (PF) deflagrou operação contra uma organização criminosa que planejou matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.