Tarcísio elogia Elon Musk após xingamento de Janja: 'Visionário'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma publicação elogiosa ao empresário Elon Musk no X (antigo Twitter) neste domingo, 17, depois de a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, ter xingado o bilionário durante discurso em painel no G-20 Social, no sábado, 16, no Rio de Janeiro. A postagem de Tarcísio exalta a SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, e termina celebrando o cargo do bilionário no primeiro escalão no governo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. O texto, que define Elon Musk como "visionário", acompanha um vídeo do pouso bem sucedido do propulsor Suoer Heavy, da SpaceX, em sua base de lançamento, em 13 de outubro.

Tarcísio publicou os elogios ao bilionário logo após Janja xingar o empresário durante um painel de debates no G-20, no sábado. "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk", afirmou a primeira-dama.