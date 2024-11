Lula e Haddad participam do festival Aliança Global Contra a fome e a Pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam neste sábado do último dia do festival cultural "Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza", nome dado à iniciativa da presidência brasileira no G20.

O evento, realizado no Rio de Janeiro desde o último dia 14, antecede a Cúpula de Líderes do G20 marcada para os dias 18 e 19 de novembro. O festival é uma realizado pelo governo federal em parceria com a OEI, Serpro, Apex, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Itaipu, Petrobras, Prefeitura do Rio de Janeiro, BID e PNUD.