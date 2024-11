'Não é aceitável que se proponha anistia para esse tipo de pessoa', diz diretor-geral da PF

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de anistia às pessoas condenadas e rés pelos atos de 8 de janeiro. A proposta foi encaminhada a uma comissão especial pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e vinha sendo encampada de forma cada vez mais forte por bolsonaristas no Congresso.

O diretor-geral da PF disse, ainda, que esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para relatar as informações do episódio ao chefe do Poder Executivo.