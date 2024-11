Lula tem na agenda apresentação de cartas credenciais de embaixadores e viagem para G20 no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta quinta-feira, 14, pela manhã, apresentação de cartas credenciais de novos embaixadores no Palácio do Planalto. Já no período da tarde, o chefe do Executivo partirá para o Rio de Janeiro para participar de eventos relacionados à Cúpula do G20.

De acordo com agenda da presidência da República, às 9h30, Lula começará a apresentação das cartas credenciais dos embaixadores da Argentina, Guillermo Daniel Raimond; às 9h45, da Argélia, Abdelaziz Benali Cherif; às 10 horas, do Paquistão, Murad Ashraf Janjua; às 10h15, da Coreia, Choi Yeong Han; às 10h30, da Guiana, Compton Bourne; às 10h45, da Etiópia, Leulseged Tadese Abebe; às 11 horas, da Namíbia, Selma Nghinamundova; e às 11h15, do Panamá, Flavio Gabriel Méndez Altamirano.