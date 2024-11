Explosões no STF: Áudio de ex-mulher é muito categórico ao falar de ministro Moraes, diz Passos

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, evitou falar sobre depoimentos colhidos pela PF com a ex-mulher do homem responsável pelas explosões ocorridas na noite de quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes. Passos, no entanto, confirmou um vídeo nas redes sociais publicado pela ex-companheira do autor do atentado, em que ela diz que o alvo do ataque seria o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "O que posso dizer é que nossa equipe já está em campo coletando informações para que a gente traga a maior quantidade possível de informações e provas para que possamos, em curto espaço de tempo, trazer uma resposta definitiva sobre o episódio", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O áudio da ex-esposa do autor do atentado é muito categórico, e há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas ao STF ameaçando a Corte como um todo. A fala da senhora é que o alvo dessa pessoa era o ministro Alexandre de Moraes", completou. O diretor-geral da PF afirmou que a investigação vai confirmar se o alvo era, de fato, o ministro do Supremo.

Andrei Passos disse, ainda, que "um dos elementos que aponta uma relação direta entre esses episódios" é um escrito na casa em Ceilândia que faz referência a uma participante do ato de 8 de janeiro. Passos chegou a se referir à mulher como uma "terrorista", mas depois se corrigiu. O diretor-geral da PF disse, ainda, que há "um áudio da ex-esposa que cita que ele autor do atentado estava aqui no começo de 2023". O autor do atentado teria tentado entrar no STF, mas não conseguiu. Não tendo conseguido, foi à Praça dos Três Poderes, onde causou as explosões e, em seguida, se matou. O episódio, segundo Passos, mostra que "movimentos extremistas infelizmente se mostram muito vivos". O diretor-geral da PF disse que as bombas no carro que explodiu no estacionamento da Câmara dos Deputados foram detonadas de maneira remota e eram fogos de artifício. Passos relatou, ainda, ter recebido informações nesta quinta de que há novas ameaças enviadas ao STF.