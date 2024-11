Cartão postal de Brasília, Praça dos três Poderes tenta retomar rotina após atentado a bomba

Após ser alvo de um atentado na noite desta quarta-feira, 13, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a manhã desta quinta-feira, 14, cercado com grades e com fluxo de agentes de segurança. Apesar do clima de tensão, segundo relatos de servidores, o efetivo de segurança da corte não foi reforçado. Na tentativa de retomar as atividades, mesmo em estado de alerta, o prédio do Supremo que fica na Praça dos Três Poderes recebeu até visita de turistas.

Ao longo da manhã, o Estadão presenciou a segurança do STF abordar ao menos um homem que chegava próximo às grades de isolamento do STF. De acordo com um servidor, a segurança está em "alerta máximo" diante de qualquer aproximação suspeita. Segundo relatos, os funcionários teriam assinado um termo ainda na semana passada para que não repassem nenhum tipo de informação.