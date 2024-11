Andrei Passos: Já trabalhamos com nível de segurança mais elevado possível para G20

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, disse nesta quinta-feira, 14, que o governo brasileiro já trabalha "com o nível de segurança mais elevado possível" para o encontro da Cúpula do G20, a ser realizado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Passos foi questionado sobre o assunto diante das explosões no centro de Brasília na noite de quarta-feira, 14, quando um homem atirou explosivos contra o Supremo Tribunal Federal e depois se matou.