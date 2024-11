Barroso: Supremo vai resistir a ímpeto autoritário de qualquer lugar do mundo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que a Corte "vai resistir a qualquer ímpeto autoritário que venha de qualquer lugar do mundo". Ele falou em evento realizado pelo grupo empresarial Lide, em Brasília, e foi aplaudido pela audiência. Na semana passada, o presidente Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ontem, Trump anunciou que o bilionário Elon Musk, dono do X que protagonizou embates com o Supremo, assumirá um cargo no seu governo.

Barroso também avaliou que a ameaça antidemocrática está "felizmente superada no Brasil" e que "existe plena normalidade institucional, com as divergências naturais de uma vida democrática". Questionado sobre a proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, ele disse que o "lugar de debater anistia é no Congresso mesmo".