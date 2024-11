Agenda de Lula no dia tem reuniões com Múcio, Lewandowski, Rui Costa e Padilha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir nesta quarta-feira, 13, com o ministro da Defesa, José Múcio, na expectativa de anúncio do pacote de corte de gastos do governo federal. O encontro será às 15 horas no Palácio do Planalto.

De acordo com a agenda da presidência da República, Lula ainda se encontrará no dia com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, às 11 horas.