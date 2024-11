Lira pauta PEC que amplia imunidade tributária a igrejas; Motta se reúne com bancada evangélica

A PEC é de autoria do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), bispo licenciado da Igreja Universal, e tem a assinatura de diversos deputados, inclusive o candidato de Lira à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), incluiu na pauta do plenário desta terça-feira, 12, a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária para templos de qualquer culto.

O texto foi aprovado por uma comissão especial em fevereiro, sob a relatoria do deputado Fernando Máximo (União-RO).

No parecer, ele disse que, "a despeito do fato de o Brasil ser um Estado laico, as entidades religiosas e os valores por elas difundidos são fundamentais para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos".

Também nesta terça-feira, 12, Hugo Motta se reunirá com a bancada evangélica para buscar apoio do grupo à sua candidatura. O líder do Republicanos já tem o endosso de 15 partidos para disputar a presidência da Câmara.