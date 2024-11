Comissão de Mortos e desaparecidos vai retomar buscas por vítimas da ditadura em 5 Estados

Em setembro de 1990, uma vala comum foi descoberta no cemitério com 1.049 sacos de ossadas humanas, pertencentes a pessoas desaparecidas durante a ditadura militar, incluindo militantes políticos e vítimas de esquadrões da morte. Os remanescentes ósseos encontrados em Perus estão hoje com peritos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, para reconhecer como mortas as pessoas perseguidas politicamente e desaparecidas entre 1961 e 1988.

Desde então, mais de 300 casos foram analisados, resultando no reconhecimento de mortes e no pagamento de indenizações às famílias. No entanto, as atividades foram interrompidas em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Esse será o primeiro trabalho do grupo desde junho, quando foi reativado por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).