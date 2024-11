Vale do Jaguaribe: eleição de três mulheres prefeitas mescla fatos inéditos e raros

Dilmara e Naiara são apenas as segundas prefeitas eleitas de seus municípios, enquanto Renata é a primeira mulher eleita em Tabuleiro do Norte

Dentro do universo de 38 prefeitas eleitas no Ceará no pleito de 2022, com aumento de 27% em comparação com 2020, três mulheres chegaram ao comando de municípios do Vale do Jaguaribe. A chegada das candidatas à cadeira de chefe do Executivo representa um avanço na história de onde foram eleitas.

Foram elas: Dilmara Amaral (PRD), em Limoeiro do Norte, Renata Vasconcelos (PP), em Tabuleiro do Norte, e Naiara Castro (PSB), em Morada Nova. No caso de Renata Vasconcelos, em Tabuleiro, distante 210,50 quilômetros de Fortaleza, sua eleição marcou a quebra de hegemonia masculina, já que uma mulher nunca tinha sido eleita no município. Ela venceu com 52,63% dos votos válidos, totalizando 11.100 sufrágios.