Sarto e Evandro terão primeira reunião de transição nesta terça-feira, 12

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nas redes sociais que terá a primeira reunião de alinhamento dos trabalhos de transição entre os governos com o prefeito eleito, Evandro Leitão (PT). O encontro está marcado para às 9 horas desta terça-feira, 12, no Paço Municipal, no bairro Centro. A informação foi antecipada pela colunista Carlos Mazza, do O POVO.

"Mais uma vez, reforço meu compromisso com um processo tranquilo de transição, cumprindo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para que a próxima gestão tenha as informações necessárias sobre a estrutura administrativa, sobre as políticas e iniciativas em execução, a fim de que os serviços sigam em pleno funcionamento", disse Sarto.