Promotoria faz buscas na Defensoria da Paraíba por suspeita de 'captação indevida de clientes'

O Ministério Público da Paraíba, em operação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar, abriu na manhã desta segunda-feira, 11, a Operação Integridade para apurar suposto desvio de finalidade na Defensoria Pública do Estado, com a ‘captação indevida de clientes’, além de ‘judicialização fraudulenta em massa’, com uso até da estrutura do órgão. Agentes foram às ruas para buscas em nove endereços de investigados, inclusive em um gabinete da Defensoria Pública.

O Estadão pediu manifestação da Defensoria. O espaço está aberto.

Segundo a Promotoria, há indícios de ‘judicialização de demandas com autores falecidos, ações movidas sem o conhecimento dos autores, montagem de documentos para viabilizar demandas, além de recebimento de valores liberados por alvarás judiciais com o objetivo de enriquecimento ilícito’.