Outdoors em Fortaleza homenageiam Ciro pelo aniversário; pedetista agradece

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) completou 67 anos no último dia 6 de novembro e celebrou ao lado do humorista Renato Aragão, como publicou nas suas redes sociais. Um grupo de apoiadores homenageou o ex-governador do Ceará com felicitações estampadas em outdoors de Fortaleza.

Ciro utilizou suas redes sociais para agradecer a mensagem especial de aniversário. Segundo o pedetista, ele foi surpreendido e afirmou que jamais esquecerá a homenagem.

"Fui surpreendido na semana do meu aniversário com essa homenagem da minha querida turma boa: outdoors espalhados nos quatro cantos de Fortaleza, um presente que jamais esquecerei! Obrigado a todos e todas pelo carinho e por seguirem divulgando as ideias do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Seguimos juntos nesta luta para transformar o Brasil!", declarou.



O futuro político de Ciro

Após as eleições municipais de 2024, cresceram as especulações de que Ciro possa deixar o PDT. O ex-prefeito de Fortaleza apoiou seu aliado José Sarto (PDT), que não conseguiu se reeleger na gestão da Capital. Já no segundo turno, Ciro teria apoiado candidato bolsonarista André Fernandes (PL), como foi adiantado pelo O POVO e confirmado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).