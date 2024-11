Lula fala em acabar com bets no País se regulamentação não der certo

Em conversa com os senadores Jorge Kajuru e Leila Barros, o presidente afirmou não ser "possível" que haja jogos de "manipulação" no Brasil. Entenda

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse não ver problema em acabar com as casas de apostas no Brasil se a regulamentação do setor não der certo.

Em conversa com os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), para o podcast PODK Liberados, o presidente defendeu uma legislação rigorosa para as bets e citou denúncias, contra atletas brasileiros, de manipulação de resultados de jogos de futebol.

"Não é possível que a gente tenha manipulação na sociedade brasileira", disse Lula na entrevista, que foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida na RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10.