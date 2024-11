Lula e Tarcísio sofrem pressão após morte de empresário em aeroporto de SP; veja reações

Forte repercussão sobre a morte do delator do PCC respinga no governo federal e no estadual; delator foi morto com dez tiros

Após execução a tiros do empresário ligado ao Primeiro Comando Da Capital (PCC), Antônio Gritzbach, na última sexta-feira, 8, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrentam pressão devido ao crime.

Em publicação nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tentou atrelar o crime à gestão de Lula. “O PCC se permite a audácia de entrar no maior aeroporto do Brasil e executar, com tiros de fuzil, uma testemunha. Atuam à vontade, à luz do dia. Ou o estado brasileiro acaba com as facções ou as facções tomarão de vez o estado brasileiro”, escreveu o governador.

Em contraponto, o jornalista Ricardo Noblat também manifestou sua opinião e disse que a “extrema-direita quer colocar o crime no aeroporto de Guarulhos na conta do governo federal”.