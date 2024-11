Governador do Rio e aliado de Paes trocam farpas: 'Fraco' e 'Menino Robin'

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), chamou o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) de "eterno menino Robin" em sua conta no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 11. A provocação ocorreu em resposta a Pedro Paulo, que, em entrevista ao jornal O Globo, chamou o chefe do Executivo estadual de "Cláudio Castro, o fraco".

Aliado de Eduardo Paes (PSD), Pedro Paulo foi quem deu início ao embate, fazendo uma série de críticas à condução de Castro nos campos da segurança pública e política fiscal. "Tivemos dois governadores recentemente: Witzel, o breve, e Cláudio Castro, o fraco", disse Pedro Paulo. "Não tem sequer uma política pública de legado, e nem o seu partido o deixará ter candidato para defender o que não fez. Castro perdeu o controle do governo", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Irritado com as críticas, Castro disse em sua rede social que "o eterno menino Robin, também videomaker nas horas vagas, que sempre viveu atrás do Batman, voltou a aparecer", fazendo alusão a um vídeo íntimo do deputado que teria motivado sua desistência de concorrer a vice-prefeito do Rio na chapa de Paes neste ano.