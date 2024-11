Condenado do 8/1 preso pela PF alega ter sido machucado pelos agentes: 'Me deu um mata-leão'

A Polícia Federal (PF) prendeu no sábado, 9, Moacir José do Santos, condenado em outubro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 17 anos de prisão por crimes relacionados ao ataque golpista aos Três Poderes de 8 de janeiro de 2023.

Santos foi detido em Cascavel (PR) depois de passar um ano foragido na Argentina, para onde foi em abril de 2023. Na audiência de custódia, o bolsonarista afirmou ter sido machucado pelos policiais, que, segundo seu relato, o enganaram quando bateram à sua porta fingindo ser funcionários dos Correios.

"Segurou meu punho e me deu um mata-leão", disse o condenado no vídeo inserido no processo que tramita no Supremo.