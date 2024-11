Boulos e João Campos trocam farpas sobre eleições: "Não está autorizado a me dar aulas"

João Campos avalia que Guilherme Boulos trouxe "nova roupagem" para as eleições municipais de 2024 e não teve coerência com seus posicionamentos; Boulos rebate

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), trocam farpas após entrevista do peessebista no último 28 de outubro em que falou sobre o desempenho do pessolista nas eleições municipais de 2024.

Prefeito reeleito de Recife logo no 1° turno, com 78,11% dos votos, João Campos disse em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, que Boulos, então candidato à Prefeitura de São Paulo, apresentou uma “roupagem diferente” no pleito deste ano.

“Imagina que ele tenha 20 anos de trajetória pública, seja no movimento social, seja como candidato. Nesses 20 anos, ele tem 19 anos se posicionando de um jeito em tudo e em um ano ele começa a revisitar todos os posicionamentos. As pessoas sabem das coisas”, analisou João Campos ao ser questionado sobre o que Boulos teria feito de errado na campanha.