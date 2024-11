2026 é logo ali: com indefinição de candidaturas de Lula e Bolsonaro, outros nomes despontam

“Governar não é como praticar esportes. Não é o problema da juventude que vai resolver os problemas da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante, o compromisso, a cabeça, a saúde (do governante)”, declarou o presidente de 79 anos.

O petista falou recentemente na probabilidade não concorrer à reeleição, o que poderia significar o seu quarto mandato no comando da República. Em entrevista à CNN Brasil, Lula afirmou que irá discutir o tema com sobriedade e deixará para pensar apenas em 2026.

O ex-governador do Ceará fez o seu sucessor no primeiro turno, se elegeu o senador mais votado do Estado e também garantiu ao PT a única capital do partido nas eleições com o seu aliado Evandro Leitão, além de estar à frente de uma das pastas mais importantes do Governo.

Apesar de especulações, Camilo afastou a tese. "Eu tenho mandato de senador, não tenho intenção alguma de disputar nada em 2026", disse.