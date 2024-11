Senado banca viagem de R$ 55,5 mil para bolsonarista acompanhar eleição nos EUA

O senador bolsonarista teve um pedido de licença autorizado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para participar do Programa de Eleições nos Estados Unidos, com custo de deslocamento e hospedagem bancados pela Casa.

Ao todo, serão dez dias de viagem. As passagens, marcadas entre 1º de novembro e dia 10, custaram aos cofres do Senado R$ 33.964,94, com a taxa de embarque custando R$ 511,54.

Além disso, há um seguro-viagem no valor de R$ 389,42 e seis diárias que custaram, ao todo, R$ 20.662,20 ao erário.

O programa do qual o sergipano participa inclui observadores de diversos países e é organizado pela International Foundation for Electoral Systems (IFES - Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, em português). Segundo o grupo, o objetivo do programa é "observar e aprender sobre as eleições americanas".