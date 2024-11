Prefeito eleito em cidade no CE diz que vai renunciar para virar deputado e dar vaga para mãe

O prefeito eleito de Orós (CE), Simão Pedro (PSD), disse que vai renunciar ao cargo após ser empossado em 1º de janeiro de 2025. Ele afirmou que assumirá o mandato de deputado estadual, com a saída de Gabriella Aguiar (PSD) da Assembleia Legislativa do Ceará para ocupar o posto de vice-prefeita em Fortaleza. Com a mudança, a cidade cearense terá como prefeita Tereza Cristina (PSD), que é mãe de Simão Pedro e vice na chapa eleita.

Em entrevista à TV Oasis no final de outubro, Simão Pedro disse que essa mudança já era uma possibilidade durante a campanha. Segundo ele, seu plano A era ter sido eleito deputado estadual em 2022, quando obteve mais de 35 mil votos e ficou como suplente. Então, seguiu para o plano B, a prefeitura de Orós. Agora, ele disse que poderá "juntar o A e o B".

Simão Pedro disse, ao assumir a cadeira no Legislativo Estadual, poderá proporcionar mais ganhos para a cidade. Ele afirmou ainda que estará ao lado da mãe na prefeitura. "Nem à frente, nem atrás, mas junto."