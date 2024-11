Em sessão de trabalho do P20, Lira defende reforma da ONU, do FMI, do Banco Mundial e da OMC

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, durante a condução da 3ª sessão de trabalho da Cúpula dos Parlamentos do G20, o P20, realizada nesta sexta-feira, 8.

Na ocasião, Lira preside um debate sobre "o papel dos parlamentos na construção de uma governança global". O deputado disse que há uma "crise multifacetada nos âmbitos geopolítico, econômico e ambiental" no sistema internacional e que "é fundamental reformar as instituições e mecanismos" de governança.

"A reforma da ONU, e em particular a do seu Conselho de Segurança, mostra-se crucial para a sustentação da paz e segurança internacionais e para a promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo", declarou, no discurso.