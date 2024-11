PSDB e Cidadania formalizam apoio a Hugo Motta depois de terem sinalizado composição com Elmar

A federação formada por PSDB e Cidadania formalizou na tarde desta terça-feira, 5, o apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. Os dois partidos antes sinalizavam uma composição com Elmar Nascimento (União-BA), que deve desistir oficialmente da disputa.

O anúncio ocorreu na liderança do PSDB na Câmara. Participaram o líder tucano na Casa, Adolfo Viana (BA), o líder do Cidadania, Alex Manente (SP), o próprio Motta, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).

Adolfo disse que a bancada conversou com Elmar antes de declarar apoio a Motta e que o candidato do Republicanos reúne as melhores condições no momento para presidir a Câmara.