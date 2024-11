Pacheco diz que projeto de lei das emendas parlamentares será votado no Senado até o fim do mês

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 5, que o projeto de lei das emendas parlamentares será votado na Casa Alta do Congresso até o fim deste mês. "Aguardamos a definição na Câmara e quando chegarmos ao Senado vamos colocar com maior agilidade possível", disse na saída do 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília.

Segundo Pacheco, mais importante do que o projeto que será analisado no Senado - já que o senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento do ano que vem, também apresentou uma proposta - é discutir o conteúdo, o que indica que o presidente do Senado não deve impor dificuldades quando o texto vier da Casa Baixa do Congresso.