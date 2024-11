Lula parabeniza primeiro brasileiro a comandar Interpol: 'Respeito à Polícia Federal'

A confirmação de Urquiza ocorreu durante a Assembleia Geral da entidade, realizada em Glasgow, na Escócia. Lula destacou que o novo secretário-geral foi eleito com 96% dos votos dos presentes e disse que a chegada dele ao cargo demonstra "confiança no Brasil".

Pelo X (antigo Twitter), Lula desejou "uma excelente gestão no combate ao crime organizado" ao brasileiro, que será o primeiro cidadão de um país em desenvolvimento a chefiar a organização internacional de mais de 100 anos.

"Esta é a primeira vez que um brasileiro ocupa o cargo mais alto da Interpol, o que demonstra a confiança no Brasil e o respeito à Polícia Federal", afirmou o presidente.

O delegado foi eleito em junho pelo Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, na França, onde fica a sede da organização. Na época, a PF afirmou que a eleição foi fruto de coordenação entre a corporação, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a corporação, a campanha de Urquiza, iniciada em junho de 2022, foi baseada "na promoção da diversidade e da modernização da Interpol, bem como no fortalecimento da transparência e da integridade da organização, com vistas a reforçar seu papel crucial na cooperação policial e no combate ao crime em todo o mundo".