Roberto Livianu: Mais de 60% dos brasileiros já presenciaram uma tentativa de compra de votos

Mais de 62% da população brasileira já presenciou uma tentativa de compra de votos segundo a pesquisa Práticas Corruptas e sua aceitação, realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). O dado foi apresentado pelo procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e presidente do INAC , Roberto Livianu, durante o painel de abertura do 9º Seminário Caminhos Contra a Corrupção: Integridade e Transparência, que acontece nesta segunda-feira, 4, em parceria com o Estadão.

Segundo o procurador, nas eleições municipais deste ano, foram recolhidos da corrupção mais de R$ 24 milhões. O valor é 14 vezes maior que o registrado no ano de 2020. Apesar do cenário alarmante, Livianu salientou que o Brasil assumiu o compromisso de ser uma referência mundial em transparência e destacou iniciativas que visam dificultar a corrupção no País. "Não se pode abrir mão de uma Justiça independente, essa é uma cláusula pétrea na nossa Constituição", disse.

Livianu cobrou o avanço de debates no sentido de fortalecer as instituições e evitar o empobrecimento democrático. Em sua fala o presidente do Inac também destacou que o pleito deste ano registrou uma melhora na participação feminina na disputa por cargos nas prefeituras, embora, segundo ele, o número de mulheres na política segue abaixo do esperado em comparação representativa do tamanho da população no Brasil.