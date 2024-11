Deputados realizam sessão deliberativa virtual e podem votar novas regras para emendas

A Câmara dos Deputados realiza sessão deliberativa extraordinária virtual a partir das 17 horas desta segunda-feira, 4. Entre os 14 itens na pauta, está o projeto do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) que estipula novas regras para a distribuição e a execução das emendas parlamentares. Segundo ele, o texto foi construído em diálogo com os Três Poderes. O relator é o líder do União, Elmar Nascimento (BA).

Além disso, há mais oito projetos de lei na pauta. As propostas envolvem novas normas para contratos de seguro privado, redução de valor mínimo dos contratos de parcerias público-privadas celebrados por Estados, pelo Distrito Federal e por municípios, e outros temas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Há também três Medidas Provisórias para abertura de crédito extraordinário aos ministérios da Agricultura (R$ 230 milhões) e da Educação e da Cultura (R$ 1,4 bilhão), além do Ministério Público da União e da Justiça do Trabalho (R$ 27 milhões).