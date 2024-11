Gilberto Kassab diz que PSD foi beneficiado porque os eleitores fugiram do radicalismo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que seu partido foi um dos beneficiados na eleição municipal deste ano, porque os eleitores "fugiram do radicalismo". A declaração ocorreu em entrevista ao programa Canal Livre , da Band , que irá ao ar na íntegra neste domingo, 3, às 20h.

Na ocasião, o dirigente partidário citou como sucessos Rafael Greca (Curitiba), Fuad Noman (Belo Horizonte), Eduardo Braide (São Luís do Maranhão) e Eduardo Paes (Rio de Janeiro). Ele afirmou ainda que, embora Paes queira cumprir seu mandato até 2028, o prefeito do Rio "não vai resistir" e "vai ser convocado" para ser candidato a governador.

O presidente do PSD prosseguiu: "As pessoas fugiram do radicalismo e fomos beneficiados. Mas também precisa ter bons candidatos, bons candidatos novos ou prefeitos que faziam boa gestão e mereciam a reeleição".

Kassab continuou: "Agora, nas eleições municipais, a maior parte das cidades não era esquerda x direita. Sempre tem aquele candidato moderado, preocupado com os problemas locais. Prevaleceram essas vitórias. O PSD, como outros partidos de centro, teve vantagem com esse clima de procura do entendimento, moderação", afirmou.

Kassab também defendeu a redução de partidos políticos, para não dar espaço a "aventureiros" na política. "Pode dar certo? Pode, mas a chance de dar errado é muito grande. E depois demora quatro anos para consertar. Partido grande não dá espaço a pessoas como essas, por isso precisa reduzir o número de partidos."

O presidente do PSD disse ainda que as bandeiras do centro são "fáceis" de resumir: "Somos liberais na economia, mas lutamos por investimentos massivos na saúde, na educação, na segurança. Estamos ao lado do governo, qualquer que seja, quando ele defende a redução de gastos. A reforma administrativa, a mais importante desse País, que não é discutida, é nossa bandeira fundamental".

O ex-prefeito de São Paulo também defendeu "com ênfase" o voto distrital: "O voto distrital é mais importante do que nunca com a aproximação dos influencers na política. Ela é perigosa, não por serem pessoas 'do mal', mas por não terem experiência na vida pública".