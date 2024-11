Kajuru reclama de excesso de dias sem atividade no Congresso: 'A gente quase não trabalha'

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou o excesso de dias sem atividade no Congresso Nacional e afirmou que os trabalhos no Senado têm sido prejudicados com a não realização de sessões. O parlamentar reclamou que a realização da Cúpula dos Parlamentares do G-20, a P-20, entre os dias 6 e 8 de novembro, afetará os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, presidida por ele.

"Aqui, a gente quase não trabalha: é recesso parlamentar, é eleição, é segundo turno, segunda ninguém vem, sexta ninguém vem. Então, o que é que vai ter? Me desculpem o desabafo", disse Kajuru na reunião da CPI nesta quarta-feira, 30.

Para o senador e ex-comentarista esportivo, a dinâmica do Senado, liberando os parlamentares para o cumprimento de outros compromissos, tem atrapalhado o andamento da comissão e o trabalho do senador Romário (PL-RJ), relator do colegiado.