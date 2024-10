União Brasil deve procurar Kassab para tratar da presidência da Câmara

O União Brasil deve ter conversas com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre a sucessão da presidência da Câmara. O partido decidiu apoiar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), mas quer negociar cargos com o deputado paraibano antes de anunciar a desistência oficial de Elmar Nascimento (União-BA). O diálogo com Kassab ocorrerá porque o PSD tem como candidato o deputado Antonio Brito (BA), com quem Elmar fez uma aliança para enfrentar Motta, que tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).