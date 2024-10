Líder do PCdoB na Câmara anuncia apoio da bancada do partido à candidatura de Hugo Motta

O líder do PCdoB na Câmara, Márcio Jerry (MA), anunciou apoio da bancada à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à presidência da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira, 31.

A bancada atualmente tem sete deputados e terá uma nova integrante em 2025, Enfermeira Rejane (RJ), que assumirá o posto do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), eleito prefeito de Maricá. Parlamentares da legenda receberam Motta para o anúncio.

"Fizemos um percurso de diálogos e estabelecemos desde o início uma premissa fundamental: que a nossa bancada buscaria colaborar para a mais ampla convergência aqui na Casa, sintonizados com a governabilidade do presidente Lula, com o programa que implementa no País, que tem tido apoio importante do Congresso", disse Jerry.