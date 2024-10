Elmar evita cravar desistência em público e diz que recebeu ligação de Motta para diálogo

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) evitou cravar um público sua desistência de concorrer à presidência da Câmara, mas disse que recebeu uma ligação de Hugo Motta (Republicanos-PB) para iniciar um diálogo para que se forme um consenso na disputa pela sucessão na Casa.

"Fruto dessas conversas poderá ter algum tipo de avanço, não acredito que nesta semana tenha qualquer tipo de conclusão. No momento oportuno, a gente faz algum anúncio", disse Elmar nesta quinta-feira, 31, após uma reunião na sede do partido, em Brasília.

As articulações com Motta serão lideradas por Elmar, pelo presidente do União, Antonio de Rueda, e o secretário-geral da sigla, ACM Neto. O anúncio oficial da desistência deve ocorrer somente na semana que vem.