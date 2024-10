O POVO News: Bolsonaro diz que Ciro apoiou André em Fortaleza; voto por bairro; Kamala x Trump

O POVO faz levantamento analisando quem saiu maior e quem diminuiu em importância política após vitória de Evandro Leitão no 2° turno

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 30, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa discute a frase do ex-presidente Bolsonaro, afirmando que Ciro apoiou, sim, André Fernandes.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa traz ainda o voto do fortalezense por bairro, além das últimas notícias sobre o embate entre Kamala e Trump nos EUA.