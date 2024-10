Misturar anistia com eleição para Mesa Diretora não é justo, diz Hugo Motta

Oficializado nesta terça-feira, 29, como candidato do Republicanos à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (PB) afirmou que "não é justo" que a discussão sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro esteja ligada às negociações da eleição para a Mesa Diretora.

A declaração ocorreu após uma reunião de integrantes do partido Republicanos na sede do diretório nacional, em Brasília, nesta terça-feira, 29.

"Misturar um tema tão importante e complexo, como é esse projeto de lei da anistia, com a eleição para a Mesa Diretora dos próximos dois anos não é justo", afirmou. "Primeiro porque nós temos desafios que vão além da discussão de projeto de lei, que são as pautas que com certeza chegarão ao Congresso Nacional, e que com serenidade, equilíbrio e cautela, nós procuraremos, se essa for a vontade da maioria, conduzir."