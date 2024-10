Lira: partidos não têm reserva em aliança ampla para presidência da Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que nenhum partido mostrou reservas em relação a uma aliança ampla para a candidatura de Hugo Motta (Republicanos) à presidência da Câmara. Mais cedo, Lira oficializou o apoio à Motta.

Ele também disse esperar o apoio do PT, do PL, do Republicanos, MDB, Podemos, PP, entre outros partidos, para uma "conversa mais ampla" e uma "eleição mais tranquila possível". O deputado disse que nesta reta final o "café ainda está um pouco morno" e que o momento agora é de diálogo.

"Não há, em nenhum partido que já está se mobilizando, nenhum tipo de precaução, nenhum tipo de reserva com relação a não trazer todo mundo, a não pensar em todo mundo, a não fazer com que a Câmara continue a ser uma casa unida", afirmou nesta tarde em entrevista à GloboNews.