Bolsonaro: PL deve apoiar Alcolumbre no Senado e discute apoio a Motta na Câmara

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou nesta terça-feira, 29, apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para a presidência do Senado a partir do ano que vem ao dizer que, em 2023, ao apostar em uma candidatura própria, o PL saiu derrotado e agora vive como "um zumbi" no Senado.

"Nós sabemos da força do Alcolumbre e que ele deve ser o presidente no futuro. Em 2023, jogamos com (Rogério) Marinho, perdemos e não temos espaço na Mesa nem em comissões. Estamos quase como zumbis aqui dentro, com todo respeito ao trabalho que a bancada do PL e outros fazem. Nós temos de participar da Mesa", disse o ex-presidente. "Hoje em dia o quadro é Alcolumbre, qual a alternativa?", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bolsonaro também afirmou que o apoio do PL ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara "está sendo discutido". "Ontem conversei com Lira, não é mistério para ninguém", disse, acrescentando que na conversa foi abordada a criação de uma comissão para a anistia aos processados pelo 8 de janeiro de 2023, tema sobre o qual também tratou com a deputada federal Carol de Toni, presidente da CCJ da Câmara, onde a proposta estava tramitando.