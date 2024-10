Vice-presidente do PT diz que sigla errou ao apoiar Boulos em SP

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, disse que o partido errou ao apoiar a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. Eleito prefeito de Maricá (RJ) no último dia 6, ele afirmou que a derrota do psolista neste domingo, 27, foi a "crônica de uma morte anunciada" e que a legenda precisa parar de "gostar de perder".

"O PT precisa parar de errar! Boulos era a crônica de uma morte anunciada! A candidatura errada na cidade errada! Havia Márcio França (ministro do Microempreendedorismo), Tabata Amaral (deputada federal derrotada no primeiro turno em São Paulo) e até a Ana Estela Haddad (esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad) que nunca disputou eleição, mas poderia dialogar com uma ala mais conservadora nas periferias e classe média", afirmou Quaquá no Instagram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o prefeito eleito de Maricá, a candidatura de Boulos tinha um "teto de limite de eleitor de esquerda". Ele criticou a dificuldade que o deputado federal teve em dialogar com eleitores de centro e de direita. "Parece que voltamos a reaprender a gostar de perder", disse o vice-presidente do PT.